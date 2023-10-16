人類對貨幣經濟的了解非常有限，而通膨是一匹野馬，疫後一不小心，過去兩年的通膨就遠飆過2％可容忍的範圍，讓全世界的央行傷透腦筋。最近主要國家通膨逐漸回落，但最新公布的9月美國消費者物價指數（CPI）較上月漲0.4％，較上年同月漲3.7％，已經連續第二個月再次超乎預期，另外核心CPI增速雖有放慢，但年增率仍有4.1％。未來主要國家通膨率（CPI年增率）要回到2％以下，恐怕短時間內都很難。

眾所周知，通膨是一般物價水平持續上升的現象。未來很難回到2015年左右低通膨的時代，因為全球供應鏈的轉移效應會讓物價持續上漲。供應鏈轉移不是一朝一夕能夠達成，需要時間的調整，因此物價的影響就持續存在，價格就被逐漸墊高。這就讓通膨成為揮之不去的夢魘。

中美貿易戰爭是一切的源頭。如同修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）描述的，崛起中的老二挑戰到老大，老大要想辦法修理老二，因此引發各方面的地緣政治變化。美國現在關注對關鍵產業的依賴程度，並希望實現更多的國內生產或進行近岸外包、友岸外包，以確保國家安全。但台積電到美國設廠，創辦人張忠謀曾直言「昂貴、浪費又白忙一場」，這也可列為一種「X非效率」 （X-inefficiency）。

■供應鏈移轉 成本物價雙漲

本來中國是世界的大工廠，在中國生產最有效率，生產成本最低。以企業管理來說，原來的思維是Just in Time（簡稱JIT），JIT通過減少庫存、降低浪費、提高效率和品質，以及優化供應鏈，實現了成本降低 （cost down） 的目標。但現在也逐漸改變成Just in Case （簡稱JIC）。JIC策略的成本高主要是因為要求企業維持庫存，這導致了高庫存成本、機會成本、預測風險和降低敏捷性，儘管它可以提供一定程度的風險管理，但通常不如JIT那樣有效地控制成本並適應變化的市場需求。

應對地緣政治的變化，一般企業為了減少貿易風險，確保穩定的生產，會尋找可靠的供應來源，資源和原材料供應，來轉移生產基地。企業也可能會將供應鏈分散到多個地區，以減少單一地區的依賴性。但這些決策不僅增加了初期的轉移成本，還可能導致長期的成本增加，包括更長的運輸距離和更多的物流程序，包括運輸費用、關稅和海關程序等等。而伴隨的風險管理和供應鏈複雜性的成本，企業也需要謹慎評估這些因素，以確保在變化的地緣政治環境中保持競爭力。在轉移供應鏈時，企業還要遵守不同國家和地區的法規和合規性要求。這可能需要調整產品設計、標籤和包裝，以符合不同地區的規定。

地緣政治變化也導致貿易壁壘的增加和新的關稅政策，更招來不確定性並可能導致供應鏈中斷，這都增加了進口產品的成本。最近緊張的國際情勢也帶來意想不到的以巴衝突，這是50年來最大危機，油價因此可能逐步墊高。以上這些因素共同推動了商品價格上升，這樣的結果就產生「成本推動」的通貨膨脹。

■需求拉動 進而推升通膨

甚者，供應鏈轉移並可能導致「需求拉動」的通貨膨脹。地緣政治變化引發安全和穩定的擔憂，導致人們更傾向於購買和儲備商品，以因應不確定的不時之需。這樣產生需求大增引發的供應緊缺，特別是在基本商品和重要原材料方面。這些需求面的力量，最終反映在消費者和企業支付的成本上，一樣可以拉動通貨膨脹。

準此，低通膨的時代已經離我們遠去，不論企業家、消費者在考量經濟活動都可能要轉換思維。尤其投資者更要考量投資標的是否能夠承受通膨的蠶食鯨吞。有人說房地產是最好的保值資產。但看到韓國、中國這陣子以來的房地產跌幅，也是要小心面對。房地產最佳投資地點還是要考慮：地點、地點、地點，因為太重要了，這個提醒原來就都要講三遍。而背後的邏輯仍然是供需原則，好的地點具有稀缺性，價格就不容易跌下來。