特斯拉財報在即 獲利遭唱衰

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特斯拉近五季營收

特斯拉預定18日公布上季（7至9月）財報，但分析師多半看衰獲利表現，因為年初以來特斯拉電動車頻頻降價。另一方面，特斯拉電動卡車Cybertruck遲遲不出貨也讓投資人失去耐性，期盼公司高層能在18日報告最新生產進度。

晨星在最新客戶報告中表示特斯拉合理股價應在215美元，低於13日收盤價254.46美元，主因是特斯拉電動車降價將使毛利率萎縮。

晨星預期今年特斯拉交車量成長37％至180萬台，但降價導致電動車毛利率從去年的29％降至19％。

無獨有偶，摩根士丹利分析師裘納斯（Adam Jonas）也在最新報告中表示，今年下半特斯拉獲利「堪憂」。他表示許多投資人甚至「懷疑特斯拉今年獲利零成長」，明年獲利前景也充滿變數。

FactSet近日調查分析師預期特斯拉上季營收243億美元，大於去年同期的215億美元，但上季EPS經調整後約0.73美元，低於去年同期的1.05美元。

Deepwater資產管理公司合夥人蒙斯特（Gene Munster）也表示，特斯拉上季財報將「聚焦獲利」。去年第四季至今年第二季特斯拉電動車毛利率已連續三季萎縮，一路從24.3％降至18.1％。蒙斯特預期上季毛利率進一步萎縮，到本季才會反彈。

瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）預警特斯拉上季EPS可能略低於預期，更進一步下修未來幾年獲利前景。

特斯拉先前曾誇下海口表示年交車量將在2030年前達到2,000萬台，但晨星預期2030年前頂多達到500萬台左右。晨星預期2030年前特斯拉電動車毛利率達到31％，雖高於去年的29％，但成長速度緩慢。

晨星表示上季財報發表會的關注重點除了電動車獲利之外，日漸成為特斯拉第二大營收來源的能源發電及儲存事業獲利也令人好奇。該機構認為特斯拉長期獲利前景取決於Cybertruck何時交車，以及特斯拉何時開始銷售全自駕軟體。