削價競爭不理想 投資人要特斯拉打廣告

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特斯拉過去鮮少在廣告行銷上花大錢，近來面對需求降溫也選擇靠降價來衝業績，但有愈來愈多投資人質疑特斯拉降價不但犧牲獲利，且市占率不增反減，還不如把錢拿來買廣告。

向來看旺特斯拉的芝加哥基金經理人布雷克（Gary Black）近日在社交媒體上發文向特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）喊話，希望他能放下過去堅持，開始投資廣告行銷。

另一名在推特上相當活躍的特斯拉擁護者@TroyTeslike也在近日舉辦網路市調，結果發現參與市調的8,000多名推特用戶當中有半數都認為特斯拉應該花錢打廣告，而不是靠降價來刺激需求。

事實上，去年5月特斯拉召開年度股東大會時就有股東提議打廣告。當時加州基金經理人帕弗拉斯（Kevin Paffrath）向馬斯克表示：「特斯拉今年若是每賣1台車就花1,000美元來打廣告，就相當於網飛一年的廣告支出，而網飛廣告隨處可見。為何不把你跟我們宣傳的賣點透過廣告告訴更多人？」

馬斯克當時雖口頭表示他將接納股東意見，並試著花點錢打廣告看看效果如何，但Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）表示，特斯拉至今對線上廣告的支出還是微乎其微。

這段期間特斯拉在全球主要市場降價，同時努力節省成本來維護獲利，但顯然成效不彰。Cox Automotive統計，去年8月以來特斯拉電動車美國均價已下跌20％，但特斯拉在美國市占率不增反減。今年第三季特斯拉交車量較第二季下滑，雖然特斯拉的理由是今夏工廠升級停工，但投資人並不買單。

布雷克表示：「我不認為把Model Y售價從5.5萬美元降至4.8萬美元就能創造多少需求。與其每台車降價2,000美元，還不如只降價1,800美元，然後把多出來的錢拿去買廣告。」