澳洲關鍵礦產清單擬納鐵礦砂 為何這次動作這麼大？

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隨著國際地緣政治衝突升溫，近年各國在關鍵資源上動作頻仍。近日傳出，資源大國澳洲正考慮對關鍵礦產清單進行重大調整，可能將鐵礦砂、鋁土礦、焦煤等大宗商品列入名單。特別是在這次調整的考慮因素中，澳洲方面再次提及中國因素。

澳洲金融評論報導，過去五年中，美國、日本、韓國和歐盟都先後擴大其認為對國家安全和經濟增長至關重要的關鍵礦產清單，以應對「中國可能利用其在礦產供應鏈中的主導地位作為脅迫工具」的擔憂。最新的一起案例，就是今年8月1日中國為報復美國的晶片制裁，對鎵、鍺兩種關鍵金屬及外延產品實施出口管制，進而衝擊全球科技市場與供應鏈。

對此，澳洲政府資源部長瑪德琳（Madeleine King）日前表示，今年稍晚更新關鍵礦產清單時，礦產的稀缺性將不再是澳洲政府列入關鍵礦產清單的先決條件，取而代之的是，在地緣戰略上的重要性才是基礎條件。瑪德琳雖未明確指出哪些礦產資源會被添加到新清單中，但她提到，鋁土礦、鐵礦砂、焦煤、銅和鎳是對澳洲交易夥伴至關重要的大宗商品。

瑪德琳特別提到中國，她表示，今年中國政府對鎵和鍺進行出口管制，這兩種稀有金屬對於半導體製造、國防工業和新能源基礎建設至關重要。報導稱，一旦焦煤、鐵礦砂等礦產被列入清單內，意味著將接受澳洲政府更有力的監管，相關資產的併購也將面臨更高的門檻。

報導指出，中國是全球最大的鐵礦砂進口國，自2014年以來，中國來自澳洲與巴西的鐵礦砂占比達到近80％，其中從澳洲的進口量超過60％。近年中澳關係一度轉冷，中國且對澳洲施加經濟制裁，但卻未真正大力抵制澳洲鐵礦砂進口。

2022年3月，澳洲政府公布「2022年關鍵礦產戰略」，將鋰、鎵、鈦、鉻、錳、釩等26種稀缺的礦產列入關鍵礦產清單，當時鐵礦砂並不在列。

今年6月澳洲發布「2023－2030關鍵礦產戰略」，雖鼓勵投資和國際合作，但也強調將「追蹤和監控關鍵礦產項目中的外國投資」。