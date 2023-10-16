日圓下跌反映基本面...IMF：日政府無須出手干預

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際貨幣基金（IMF）亞太部副主任潘斯（Sanjaya Panth）14日在摩洛哥舉行IMF與世界銀行年會期間接受媒體訪問時說，日圓近期跌勢是基本面帶動，看不到任何理由會逼使日本干預匯市來支撐日圓。

日圓兌美元匯率13日反彈0.15％收149.582日圓。其自7月中走貶以來已累計大跌8.4％。

近期匯率一再逼近150日圓水準，日本財務大臣鈴木俊一13日表示若日圓過度貶值就有干預匯市可能。

儘管潘斯認為日本沒理由干預匯市，但仍謹慎表示並非為日本主管機關發言，因為日本當局可能知道一些他不了解的情況。

他強調就其觀點來看，日圓走貶主要是日本與歐美等利率差距所致，只要利差繼續存在，日圓就繼續面臨貶值壓力。日圓貶值反映日本經濟基本面，因日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，藉通膨穩定走高來擺脫通縮。

潘斯強調日本目前未達到包括市場失能、金融穩定風險惡化或通膨預期失控等符合IMF認定應干預匯市標準。

他未預測日本央行何時結束負利率和殖利率曲線調控等貨幣政策，只強調從通膨預期到全球經濟展望等不同情況都會給日本帶來波動風險。

日本央行月底舉行貨幣政策會議，外界密切觀察各種跡象來判斷其31日是否調整貨幣政策。目前普遍預期其會調高日本通膨率預測值。尤其以色列與哈瑪斯戰火可能令中東局勢不穩而威脅油市，讓全球金融市場擔心通膨壓力上升。

潘斯認為目前距離日本央行會議還有兩三周，期間可能有許多突發事件，因此他不會嘗試預測日本當局將做出什麼決策，但相信其在做任何決策時會非常謹慎。

IMF目前預測日本今明年兩年通膨率各自達3.2％和2.9％，高於原先預測的2.7％和2.2％。