王文濤：陸占全球出口比重上升

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第134屆廣交會

第134屆廣交會15日開幕，大陸商務部長王文濤14日視訊致詞時指出，全球貿易發展仍面臨多重壓力，大陸外貿承壓前行，上半年占全球出口比重達14.2％，與2022年同期相比提升0.4個百分點，展現出較強韌性與創新活力。

王文濤指出，商務部將持續推進高水準對外開放，加快建設貿易強國，提升貿易投資自由化便利化水準，支持各國企業用好廣交會等平台，深化拓展合作，達到互利共贏、共同發展，為全球貿易和經濟復甦持續注入動力。

廣東省委書記黃坤明透過視訊致辭表示，希望藉廣交會「友誼的紐帶、貿易的橋樑」作用，為廣東現代化建設貢獻智慧力量。

另一方面，大陸商務部副部長王受文15日在廣州召開座談會，聽取埃克森美孚等外資企業在進出口方面的運作情況、問題訴求及建議。王受文指出，商務部將會與相關部門持續優化營商環境，為外企在大陸投資經營提供服務保障。

王受文表示，外企是大陸外貿發展的重要力量，大陸具有市場空間廣闊、供應鏈完備、人才科技要素聚集等多重綜合優勢，將為外企開拓大陸市場的同時擴大外貿事業提供更多發展機會。

同時，有「大陸外貿晴雨表」之稱的廣交會正如火如荼展開。本屆廣交會以「服務高品質發展，推進高水準開放」為主題，於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦。展覽總面積擴至155萬平方公尺，展位總數7.4萬個，展區總數55個，參展企業28,533家（按各期、各展區不重複統計），均創下歷史新高。

值得注意的是，第134屆廣交會設有河北省邯鄲市永年區國家外貿轉型升級基地（緊固件）等，14個外貿轉型升級基地推薦介紹展位。

負責組織河北省邯鄲市永年區國家外貿轉型升級基地（緊固件）的人員受訪時指出，當地共有30多家企業組團參展，要抱團出海，因廣交會是官方舉辦，經過評分過審才能參加，這類攤位有配額限制，而「轉型升級基地」大多是大陸政府要做大做強產業。對於參加廣交會的感受，上述人員指出，疫情過後各國參展遊客湧入，是做外貿的良好平台。