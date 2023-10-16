參展商：外國客戶回來了

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15日是134屆廣交會首日，無論是社群平台上還是廣交會現場，參展商對這屆展會的評價普遍是「外國客戶回來了」。廣東「上翻門支撐」（上掀撐桿）業者鴻力科技技術總監黃添輝15日受訪時坦言，「個人感覺，外貿整個狀態回來了，已經恢復疫情前的狀態」。

鴻力科技擁有歐盟、德國、波蘭等國家專利，其支撐產品出口歐美、中東等世界多國與地區，外銷占該公司營收比重逾九成。

針對133屆與134屆廣交會的差異，擁有海內外十多年參展經驗的黃添輝指出，在本屆展會看到很多老朋友，133屆外國客戶當時不清楚大陸疫後的狀態，所以沒來，「但是134屆這些客戶走出來了，我們活過來了，大家都熬出頭了」。

至於「上翻門支撐」產業外貿熱度，黃添輝表示，外貿感受是「熱」，確實沒問題，個人感覺「2024年會更好」。因為134屆是代表2024年初的訂單，2024年3月廣州還有國際家具博覽會（CIFF），4月則有135屆廣交會，這兩個展會絕對會更加不一樣，也絕對會比2023年更好。

太陽能儲能業者廈門佰佳新能源總經理辛許波受訪時則指出，比較133屆與134屆廣交會的差異，134屆的境外客戶相對較多，到自家展位交流的客人約八成對新能源題材、儲能產品線抱持「了解」的心態，看好未來市場潛力，正處於布局階段。

針對儲能、照明產品產業外貿熱度，辛許波認為還是「比較冷」，大環境沒有想像中樂觀，而且已「冷」一段時間。展望未來，辛許波指出，這個產業還是非常美好，新能源會在愈來愈多的領域中占有重要地位，該公司也在提前布局，其新能源產品目前已取得日本、歐美等地區認證。