潘功勝：經濟亮點增多 預期好轉

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當前大陸經濟亟需提振，官方經濟數據自8月起終於出現觸底反彈跡象，對於後續經濟政策方針，中國人民銀行行長、國家外管局局長潘功勝表示，下一步將更加關注經濟增長和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，積極推動高品質、可持續的發展。

人行官網公布，潘功勝13至14日前往摩洛哥出席第48屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，其於會上指出，近期大陸經濟運行中的積極因素正在積累，亮點增多，預期好轉。工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。

大陸國家統計局將於18日公布第三季GDP成長率等主要經濟數據。官方稍早數據顯示，8月大陸經濟出現改善跡象，規模以上工業企業利潤率年增17.2％，由降轉增，工廠生產和零售增速進步，而出口和進口降幅改善。大陸國家統計局此前公布數據顯示，9月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，是暌違六個月後，首度擴張。

儘管如此，在消費乏力和房地產債務問題未解之下，外資對大陸經濟前景信心不足。潘功勝指出，要持續用力、乘勢而上，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心。貨幣政策方面，強調穩健的政策精準有力，加大逆週期調節力度，有力有效應對國內外風險挑戰，鞏固經濟回升向好態勢。

展望大陸貨幣政策，財聯社15日引述招商證券首席宏觀分析師張靜靜指出，未來可能降息的機率不一定會很大，畢竟經濟已經在好轉了。但就降準來說，完全是要配合有沒有流動性缺口，例如MLF（中期借貸便利）到期的規模比較大，目前該行看，可能還有一定的降準空間。

此外國際貨幣基金組織（IMF）份額改革議題也備受關注，以大陸為首的新興經濟體積極表態。潘功勝表示，IMF份額改革應實現份額增資和占比調整，體現IMF以份額為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和開發中國家的話語權和代表性。