陸車企搶才 鎖定AI領域

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隨著大陸傳統車企加速朝向智慧電動化轉型，研發成為致勝關鍵，人工智慧演算法相關人才更是各家爭搶對象。業內人士表示，過去傳統車企招聘的人才大多是機械、汽車工程、交通運輸等專業，現在校園招聘時愈來愈關注軟體工程，包括人工智慧專業的人才。

高階領軍人才更是各車企挖角重點。21世紀經濟報導日前報導，L4級自動駕駛卡車公司千掛科技前CEO陶吉，即將入職長安汽車，負責智慧駕駛技術。

這樣的案例不在少數。今年2月，小鵬汽車前自動駕駛研發副總裁谷俊麗，出任奇瑞汽車副總經理；8月，地平線智能駕駛前研發總監廖傑加入了比亞迪，擔任智慧駕駛上海團隊負責人；而華為自動駕駛產品線核心團隊前負責人姜軍，也投身吉利汽車的極氪，負責智慧座艙等業務。

業內人士指出，傳統車廠希望以最快的速度補足智慧駕駛，特別是AI演算法的能力，因此向研發人才廣發英雄帖。以比亞迪來說，2023年校招總人數擴大到3.18萬人，其中碩士和博士的整體占比高達61.3％。3萬多名應屆生中，將有80.8％的新血將投入到研發工作當中。

業內人士還說，車企此時擴大徵才，恰好也趕上互聯網人才向外溢出的好時機，因此薪酬成本的投入相對划算。根據各家車企財報顯示，2022年，上汽集團人均薪酬人民幣（下同）13.1萬元、廣汽人均薪酬8.8萬元、長安人均薪酬16.5萬元。而互聯網大廠騰訊2022年的員工人均年薪則高達102.53萬元。

獵頭公司指出，目前車廠普遍希望招聘具有五～八年將相關經驗的人才，其開出的年薪約在50～80萬元之間。反觀互聯網企業，頂尖大學碩士畢業生2021年的起始年薪已可達到50萬元。不過獵頭公司說，人才考慮的除了薪水多寡，還有所處地區的物價水準、傳統車企的附加福利，甚至工作穩定性等。