電支業會員激增 業務紅不讓

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電子支付業者競爭進入白熱化階段，根據金管會統計至今年8月底止，電支帳戶使用者人數已達2,570萬人，月增41.8萬人或1.65％，會員數持續成長帶動下，電支業者三大主要業務包括代收付、小額匯兌轉帳、儲值金額，均持續較上月成長，顯見國內「嗶經濟」已深植人心。

金管會統計，國內未歸戶電支帳戶使用者人數在3月首度突破2,300萬人大關、當月達2,332萬人，換言之，國內2,300萬人幾乎每人都有至少一個電支帳戶，且會員數增速驚人，至5月底止已突破2,400萬、達2,440萬人，6月再增至2,485萬人，7月達2,528萬人，幾乎每月增加40～50萬人，若以此增速來看，明年7月將可正式突破3,000萬人。

電支使用人數快速成長，帶動實質業務加溫，電支三大主要業務的代收付、小額匯兌轉帳、儲值金額等金額，雖在6月遇到小低潮，但進入下半年消費旺季帶動，配合各大網購檔期，7月、8月均繳出亮眼成績單。

其中代表實質消費交易的代收付項目，8月國人「嗶」出148.5億元，已連12個月破百億元，且月增5.4億元；值得注意的是，全支付來勢洶洶，8月代收付項目暴增至44.9億元，街口支付則有37.6億元，兩業者競爭激烈，8月全支付首度超越街口，搶下實質消費交易龍頭寶座。

儲值金額及小額匯兌轉帳兩大業務，上半年雖一度呈現連三個月下滑，但7月消費潮帶動金額反彈，8月持續開出亮眼數據。觀察小額匯兌轉帳方面，8月整體金額也較上月小升1.8億元、達129.3億元，一卡通在LINE生態圈轉帳熱絡加持下，雖仍未重回百億大關，但8月續回升至92.6億元最高，其次為街口支付小升至35.1億元，靠著兩業者帶動衝，整體金額跟著上升。

8月整體儲值金額已跌至258.9億元，月增2.2億元，仍以一卡通的152.3億元市占最高，單月增加0.7億元，金額居次的街口支付為64.2億元，

值得注意的是，原本位居第四的全支付，8月儲值金額衝出18.6億元，首度超越悠遊卡的16.8億元，成為第三大，業務仍在快速成長中。