多元通路 全支付代收付躍龍頭

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進入下半年消費旺季，國內電子支付競爭更加激烈，隨會員數繼續提升，營運策略也更為靈活，各大業者鎖定下半年網購、周年慶等傳統檔期，祭出優惠回饋廝殺刀刀見血。以會員數來看，8月街口支付已達625萬人，穩居電支業龍頭；全支付急起直追，首度突破400萬大關排第三，雖仍有段差距，但月增速相當驚人，且代收付已彎道超車成為龍頭。

根據金管會統計，至8月底止，國內未歸戶電支帳戶使用者人數達2,570萬人，八大電子支付業者，包括街口、一卡通、全支付、悠遊卡、玉山銀行、全盈支付、愛金卡及歐付寶，會員數全數破百萬人。其中街口支付625萬人、月增3.5萬人，其次一卡通590.6萬人、月增5.4萬人，第三全支付408.2萬人、月增16萬人，第四名悠遊卡250.1萬人、增6.3萬人。

國人使用電子支付頻率已越來越高，尤其去年第三季全支付上線後，市場競爭更火爆，上線10天會員就突破百萬人、兩周就攻上第五名，主要靠著多元通路，加上全聯「買菜族」會員大軍加持，至8月底不到一年時間，會員數已破400萬大關。近期上線滿周年，積極整合通路、會員、點數，持續打造以全聯為中心向外延伸拓展的生活圈，自9月起推出的周年慶系列活動反應熱烈，以全聯為出發點、帶動集團外通路交易筆數增長38％。

策略也轉向多角化經營，6月與好好證券合推「電支雞」，為全台首創電支帳戶可以買基金，使用者開帳戶到買基金提供「一條龍」整合式服務，一上線就話題十足。

街口支付也嚴陣以待，4月攜手台新銀行Richart合推3％高利「街利存」後，順利達到實質吸客效果，上月更宣布會員等級權益升級，至今培養不少死忠用戶。根據街口支付統計，街利存在8月交易筆數及金額，均較推出首月成長10倍，策略顯然已從過去單純支付工具，進化到理財工具。