投信投顧公會校園巡迴講座 開跑

投信投顧公會2023年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，首場來到銘傳大學金融科技學院，由統一投信專業團隊擔任講師，讓同學們了解如何透過投資基金成就財富自由，現場吸引超過800名學子參與。統一投信總經理董永寬建議同學們，要把握「年輕」的優勢，拋開投機和一夕致富的迷思，把錢交給優質專業團隊去運作，才是正確的理財之道，而定期定額投資基金正是累積財富最好的開端。

董永寬一開場以在兩個市場上20年投資基金的成功案例和同學們分享，讓同學深刻了解投資過程中「時間複利」的強大威力，鼓勵學生在理財上不要期待能有像上一輩透過投資房地產被動增值的機會，反而應該學習巴菲特透過專業投資主動創造財富。不過畢竟不是每個人都像巴菲特一樣擁有專業的投資團隊，因此也彰顯了投信公司與基金投資的價值。

該如何挑選一檔值得長期投資的基金？董永寬認為，一檔好的基金其淨值是沒有天花板的，也就是淨值會隨著時間不斷創新高，因此在任何時點都可以進場投資；其次，基金投資的市場必須「不斷地有養分」，台灣的資本市場就符合生生不息的條件，母公司可以不斷創造出具有競爭力的金雞母，例如聯電、聯發科。最後，從這市場中透過專業團隊就能找到好的投資標的，董永寬認為投資上「低風險靠時間、高報酬靠團隊」。優質基金團隊必定會花大量的人力與財力不斷地去找有潛力的標的，這是基金淨值可以不斷上漲的原因，這樣投資人才能放心把錢交給他們。

至於基金投資要如何操作？統一投信協理李玉芳建議同學們，把握「年輕就是本錢」的優勢，而且不要輕忽小錢的威力，因為在投資的路途上，年輕人可以投入市場的時間相對長，越早學會投資對自己越有利。尤其透過定期定額投資適合的標的，能帶來的效益也是無可限量。

李玉芳除介紹基金運作的流程與目前各類基金的差異，更建議同學們，要堅持投資的紀律，去了解定期定額投資的優勢在於「長期持有」搭配「定時投入」兩要件，就能平均持有成本，不怕買在高點，也不用擔心短期市場的劇烈波動。尤其投資時間越長，進場時間影響就越小，可見時間就是累績財富的最佳的助力。