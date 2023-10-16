連12年舉辦祖孫三代健走 台壽打造全民TeamWalk DNA

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台灣人壽長期推廣高齡活躍及健康促進，從2012年迄今，每年舉辦祖孫三代健走家庭日，邀請保戶、長輩及家人共度健走家庭日，希望從一個人到一個家庭，透過「家」的力量促進全齡自我健康管理。

台壽表示，健走是一項無需花錢、隨時隨地可行，最適合全年齡層的溫和運動，根據今年《英國運動醫學期刊》最新發表的研究顯示，每天健走即使只有10分鐘，對心臟健康和降低癌症風險就會有極大的助益。

正因為健走好處多多，台灣人壽12年來不間斷推廣祖孫三代健走，希望跨世代TeamWalk，透過「家」的力量促進全齡自我健康管理。為讓健走樂趣加味，每年更創新健走模式和觀念，從最日常的步道、公園，再挑戰到美術館、動物園健走，就是想傳達最簡單的觀念「不論老中青，走就對了」。從2012年迄今，有1,100萬人次新舊鐵粉和台灣人壽共同走過12個年頭，足跡遍及全台各縣市，健走累計約40萬公里，相當於繞台灣362圈。

台灣人壽更於健走創新導入數位思維和保險核心職能，積極推展「預防照護」取代「事後理賠」的新保險觀念，首創「TeamWalk職場健康管理APP」，以遊戲化設計結合健康管理與團險服務，透過穿戴裝置不僅可以掌握個人每天健走步數、睡眠狀態等健康資訊，還有龍珠累點獎勵回饋機制，可以兌換超商電子禮券和多項好禮，大幅激發會員的運動能量，也降低個人保險或企業團險成本，利人利己一舉數得；更擴大推廣至團保企業，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，跨企業推展健康職場，打造國人大健康。

台灣人壽希望TeamWalk累積的每一步，都能發揮「家」在一起的力量，加值健康和許多無形資產，讓運動成為跨代參與的生活日常，共創「民眾、企業、社會」多贏。