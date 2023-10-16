中台灣餐飲集團 錢進海外

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中台灣餐飲集團海內外展店布局

中台灣餐飲集團疫後展開海外布局，最愛日本、東南亞、美國！其中，鼎王瞄準越南國民愛吃火鍋，旗下「無老鍋」品牌已插旗越南；築間旗下「築間幸褔鍋物」規劃進軍日本、美國及東南亞；古典玫瑰園旗下手搖茶品牌「先喝道」則鎖定美國休士頓；黑沃咖啡攜手馬來西亞福庫國際，搶食東南亞「黑金」市場！

鼎王表示，鼎王觀察越南市場多年，發現越南國民愛吃火鍋，近年越南經濟成長快速，加上當地年輕族群消費力道強大，對外來飲食文化接受度高，「無老鍋」品牌海外布局繼上海、香港、澳門展店後，今年進軍越南河內。鼎王目前在越南已開出三家分店，第四家店預計10月底開幕，年底前越南總店數挑戰七家。

築間餐飲集團也瞄準海外市場，旗下「築間幸褔鍋物」品牌將率先跨出台灣，規劃在日本、美國、東南亞等市場拓展海外分店，其中日本將鎖定東京、大阪，最快明年第一季就會開出首店。

今年成立40周年的春水興業集團，旗下「春水堂人文茶館」與手搖飲品牌「茶湯會」，雙品牌同步持續開展海內外拓點計畫。

春水堂積極透過不同商品，讓國外消費者更認識「世界珍珠奶茶的發源地－春水堂」，如去年底春水堂在英國各大超市上架販售三款滷味；茶湯會今年於泰國、美國加州展店。

春水堂目前全台有56家分店，今年新開幕的華山店、桃二航店，與11月登場的國際性影展聯名合作，都是為海外展店做準備。此外，春水興業集團電商品牌「春水良品」，未來計劃推出系列產品，進駐美國超市。

古典玫瑰園集團旗下的手搖茶品牌「先喝道」，除積極在全台展店，也宣布將搶進美國市場。古典玫瑰園總經理倪中慧表示，休士頓代理商擁有多年在地的餐飲經營經驗，第一階段計劃在美國開五家門店，第一家美國分店將進駐休士頓核心商業區。

「HWC黑沃咖啡」疫情間逆勢開創國際新戰線，看準東南亞龐大「黑金」商機，去年與馬來西亞福庫國際攜手布局東南亞咖啡市場，迄今已陸續在馬國首都吉隆坡、東馬的砂勞越、古晉迅速展店，今年總店數上看50家。