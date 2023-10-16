中台灣餐飲集團 國內展店、新品牌樣樣來

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受惠疫後餐飲消費力強，帶動中台灣餐飲集團前三季營收亮眼，築間餐飲集團前三季營收45.27億元、年增42.6％；鼎王餐飲集團前三季業績年增近3成，春水興業集團年增逾2成。上述集團不僅積極布局海外，在國內也持續展店與開創新品牌。

築間目前正在籌劃四個全新品牌，包括築間酸菜魚、築間麻辣火鍋、築間熟成牛排、築間燒肉酒場及兩個韓國烤肉品牌。其中「築間酸菜魚」全台首店將開在基隆或高雄，預計11月營運；韓國烤肉品牌將插旗台中公益路商圈，其他餐飲品牌也將於明年農曆年前陸續開幕。

鼎王旗下品牌包含「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」及麻辣鍋結合手搖飲新品牌「麻一點」，目前全球總店數25店，包含台灣14店，上海、香港、澳門及越南總計11店。鼎王集團隨著持續展店的效益發酵，前三季營收年增率達28％！

鼎王表示，「無老鍋」品牌預計今年底前在台北再展一家店；新品牌「麻一點」台中首店營運後市場反應熱絡，預計明年再展1家店。

黑沃咖啡全台已有50家連鎖店，去年創下約2億元營收，黑沃咖啡執行長林佩霓表示，今年底前預計全台再展店20家，營收目標挑戰2.5億元。古典玫瑰園集團旗下的手搖茶品牌「先喝道」目前全台有70家門市，每月以3至4家速度展店，預計年底前總店數可達80家，單月銷售量衝破百萬杯。