LaLaport落腳 鳳山房價上看4字頭

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三井購物中心生活圈近五年房價

三井LaLaport或OUTLET等購物商場陸續開出，驅動周邊房價水漲船高，近五年都有近3成的漲幅，三井在台灣投資的第三座LaLaport落腳高雄鳳山，吸引國城、華友聯、泰緯等建商搶進推案，驅動鳳山區房價全面上看4字頭，也令房地產界相當關注。

調查三井全台六個購物中心生活圈近五年的房價變動，元宏不動產加值服務平台指出，台中東區LaLaport的台中車站生活圈房價漲幅居冠，從2019年的每坪19.2萬元，飆至今年9月的38萬元，漲幅達82.3％；台南歸仁OUTLET的台南高鐵生活圈，房價也從2020年的每坪20.1萬元漲至32.2萬元，四年來漲幅高達60.2％。

分析三井購物中心生活圈房價上漲，專家認為，三井購物中心開設的據點都是人口稠密、交通方便的區段。高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，例如台北南港LaLaport所在的南港經貿園區，除有四鐵共構優勢外，附近還有台北流行音樂中心、世界明珠、南港展覽館等大型建設，交通與生活機能便利。

三井第一次進軍高雄，就選擇在鳳山衛武營旁落腳，正是依照該三井一貫的選地哲學－人口多、交通方便。陸炤廷說，鳳山LaLaport所在的鳳山區與緊鄰的三民區，兩區加起來人口就占高雄市的四分之一，可想而知能帶來多大的消費力道。

陸炤廷指出，鳳山區也是高雄捷運最密集的行政區之一，高雄捷運橘線在鳳山就有衛武營站、鳳山西站、鳳山站、大東、鳳山國中站等五站，未來捷運黃線也將在鳳山設站，LaLaport的位置又鄰近中山高中正路交流道，南來北往交通非常便利，可預見未來吸客力極強。

鳳山LaLaport預計2026年開幕，看好區域生活圈房市，國城、華友聯、泰緯等建商陸續搶進推案，文山特區已有中古屋站上4字頭，位於鳳山車站的預售新案「泰緯皇居」也站上單坪41.9萬元新高價，由國城建設承接的高雄首場公辦都更案「鳳山都更好」，距離鳳山LaLaport僅需十分鐘車程，根據實價登錄已揭露25筆交易，最高單價為37.1萬元。