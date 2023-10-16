桃園今年最高價 寶佳砸27億 福林重劃區買地

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即使房市景氣轉弱、建商普遍對取得土地態度趨於保守，不過全台「推案王」寶佳機構仍持續布局基期低、正值發展初期的新興重劃區土地。據實價登錄顯示，寶佳機構今年8月以27億元買下桃園桃合福林重劃區4,916坪土地，成交總價改寫桃園土地市場今年最高價紀錄。

位於桃園區後站的桃合福林自辦重劃區，總面積5.6公頃，早年曾為利台紡織廠區，1992年廠區停工後閒置多年，直到2016年該地變更為住宅區，並且採公私部門合作的方式來進行重劃，而重劃區鄰近未來的桃捷綠線G06站，未來整體道路系統及周邊公共設施該發後，將讓此區的生活機能及交通更為完善，而寶佳此次取得該重劃區近3成面積的土地，換算單價約每坪55.6萬元。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，桃合福林重劃區為桃捷綠線沿線少見的大面積土地供給，加上台鐵鐵路地下化後改善前後站交通瓶頸、國2增設交流道，即使目前房市景氣不佳，不過房價、地價並未下跌，在桃園區推案房價4字頭起跳已成基本門檻。

預估桃合福林重劃區未來的新案開價應也不會低於此行情，以區域條件來看，過去後站商圈新案供給極少，二至三房的首購、換屋型產品，對區域客具有吸引力。

而該土地交易也是今年以來桃園成交總價最高的土地交易，根據台灣房屋統計，今年以來桃園共有二件20億元級的土地交易，另一件為光禹開發向寶建企業以約23.5億元買下大園區鄰近青埔特區的8,868坪非都土地。