歡慶50周年，首站高雄登場 中華電挺女籃 啟動公益巡迴

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中華電信女子籃球隊明年即將邁入50周年，中華電信及中華電信基金會15日攜手宣布啟動「電信挺女籃，五十傳精湛—電信女籃50周年全台公益巡迴活動」，首場於高雄舉行。

中華電信暨基金會董事長郭水義親臨現場宣布全台公益巡迴活動正式起跑，高雄市副市長羅達生與愛爾達電視台執行長陳怡君並蒞臨現場見證，共同為這場意義非凡的活動揭開序幕。

中華電信女子籃球隊將於10月、11月巡迴全台，於高雄、花蓮、台中、桃園及台北共舉辦五場公益活動，扎根推廣籃球運動並實踐社會關懷。

中華電信女子籃球隊於民國63年成立，由中華電信前身交通部電信總局創立，自民國100年起，中華電信女籃納入中華電信基金會。除了平日扎實訓練外，亦積極參與社會公益，關懷年輕族群。

郭水義表示，中華電信長期投入體育賽事推廣，支持台灣各項體育活動，也持續響應政府的體育政策，身為台灣電信產業領導者，中華電信以成為永續發展為基礎的國際標竿企業為理念。

郭水義說，電信女籃不僅培育許多優秀的球員，也走進偏鄉教導孩童籃球活動，帶著更多的熱情讓籃球的幼苗遍植各個角落，對社會產生了積極的示範效應，並激勵更多人參與籃球運動，推動體育風氣並傳承運動精神，此舉亦讓中華電信與電信女籃球員有機會一起為社會的永續發展盡心力。

高雄場活動於高雄中學校園舉行，郭水義同時宣布，將捐贈高雄市巴楠花部落中小學籃球校隊球衣、球鞋、Hami Video體育館免費看、中華電信會館住宿等資源，以行動支持讓年輕運動員全心投入訓練和比賽。

未來兩個月，「電信挺女籃，五十傳精湛」的公益巡迴將遍及全台，11月5日、活動將移師花蓮市，11月12日在台中市舉辦，11月19日於桃園市，11月24日中華電信女籃將回到中華電信總公司，完成別具意義的公益巡迴之旅。