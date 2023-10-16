零售通路Q4再吹萌經濟

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零售通路再吹萌經濟！寶可夢、哆啦A夢、LINE FRIENDS等第四季強碰，從百貨周年慶到超商、超市、藥妝連鎖年度加價購促銷，通路業者分析，主要怕通膨影響買氣，透過IP聯名推出來店禮、加價購等刺激消費動機。

新光三越今年周年慶卡友禮與寶可夢強強聯手，集合皮卡丘、妙蛙種子等超過20種寶可夢角色，以像素風格、日式和風打造26款聯名卡友禮，兌換活動包含skm pay及11大指定銀行卡友禮、skm points集點送等，其中最搶手兌換禮包括手機鍊、證件套與頸枕等。新光三越指出，由於國人掀出國潮，周年慶可支配消費額恐怕會減，透過卡友禮可進一步推升買氣與客單，以今年兌換強度相較過往「超強」，甚至不少人準備蒐集全套。

看準哆啦A夢不分年齡層擁有超高人氣，全聯今年度第二檔積分樂活動攜手哆啦A夢，推五款實用生活小物，包含萬用袋、無線充電面紙盒、夢想水晶球、噴霧加濕氣氛燈與料理鍋等；預計為期二個月活動將帶動全檔業績雙位數成長。

而藥妝龍頭屈臣氏今年度響應環保議題，結合LINE FRIENDS推出環保商品集點活動，首波共有五款包括小麻包、環保保鮮盒、積木組、麥克風與隨行箱包組等。屈臣氏強調，集點加價購商品以環保材質製成，符合現代年輕人著動的生活趨勢，加上周年慶促銷，整體業績有望雙位數增長。