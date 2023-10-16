碳焦慮怎解?淨零展、超級電源法說聚焦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「碳邊境調整機制」（CBAM）協商初步達成共識，外國產品出口到歐盟要購買憑證的新制自2023年10月1日起開始試行，伴隨著新制而來的碳焦慮一觸即發，如何化解成當務之急，10月中下旬起接續登場的台灣國際智慧能源周、台灣國際淨零永續展，由電源雙雄台達電和群電先行揭幕的超級電源法說會或將給出答案。

台灣國際智慧能源周暨台灣國際凈零永續展接續於18至20日於南港展覽館正式登場，屆時不單國內指標性太陽能業者將到場參展，就連國內的電源龍頭廠台達電也來共襄盛舉。

台達電特地選在開展日（10月18日），由台達能源基礎設施事業群總經理張建中，針對現在當紅的碳稅、碳費開徵，綠色供應鏈的減碳焦慮等議題，召開能源永續AlwaysOn記者會，並一口氣推出四大展出主軸，包括台灣AlwaysOn、創新AlwaysOn、運維AlwaysOn、安全AlwaysOn。

除了參展宣誓對淨零排放的重視外，超級電源法說會自11月1日起陸續登場，對淨零減碳的宣傳也有幫襯的效果。

今年電源超級法說會暫由台達電拔得頭籌，敲定於11月1日召開，緊接著群電亦跟進宣布法說會擬於次日（11月2日）登場。

值得關注的是，為彰顯對節能減碳的重視，台達今年8月舉行的法說會中，即特別空出開場前的時間，由永續長周志宏來對外說明台達在淨零碳排上的努力。

周志宏當時指出，台達早在2017年就提交了SBT計畫目標，並承諾到2025年，將碳排放量減少56.6％，然因進程過快，台達提前四年達到目標，遂於2022年再次向SBT提交了新目標，並已得到了SBTi的正式驗證。至於台達下一階段的目標是在2030年前先做到RE100及碳中和，即減少範疇一和二碳排放量達9成。