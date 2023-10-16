喬山總經理 羅光廷穿針引線 推動Fuji Medical在日本IPO

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喬山總經理 羅光廷 ●圖／劉朱松

羅光廷 小檔案

喬山旗下健身器材、行銷通路及按摩椅，儼然成為集團「三足鼎立」事業，喬山總經理羅光廷表示，Fuji Medical Instruments MFG（富士醫療器）公司股票上市案，規劃明年中送件，期望2025年在日本股票上市，可望成為喬山集團第二家上市公司。

目前喬山在國內按摩椅市占率10％，希望未來目標有機會達5成。為替按摩椅事業上市做好準備，喬山今年做了兩道按摩椅事業準備股票上市的前置作業。其一是持股100％的Fuji Medical Instruments MFG公司，5月11日先增資20億日圓，累計持有數量30萬股，累計投資金額93.61億日圓。

其二是喬山8月8日經董事會通過，日本兩家百分之百持股的日本子公司－Johnson Health Care公司（簡稱JHCare）及富士醫療器公司合併案。其中，富士醫療器為存續公司，JHCare為消滅公司。

喬山併購Fujiiryoki的歷程，頗為傳奇。富士醫療器1954年創造出全球首台自動按摩椅，2014年獲日本機械學會認定為「機械遺產第68號」，Fujiiryoki在日本按摩椅市占率高居第一。

當Fujiiryoki爆發財務危機時，先由日本NCP投資公司介入買下，喬山便成NCP的台灣總代理。由於NCP是家基金公司，持有Fujiiryoki股權約5、6年後要出場賣掉，包括朝日（Asahi）集團與喬山競標，最後由Asahi取得Fujiiryoki，但喬山仍維持與朝日的經銷商關係，負責兩岸市場經銷。

喬山2019年12月收購朝日集團手中Fuji Medical的6成股權，2020年3月正式納入喬山體系，但喬山不是買下100％股權，公司只是考量想維持與日本大客戶、日本商社及銀行的關係。

至去年12月中，喬山再取得剩餘的40％股權，使Fuji Medical成為喬山100％持股子公司，Fuji Medical社長，也改為喬山幹部吳旭亞擔任。

羅光廷強調，朝日集團老闆與喬山羅崑泉，都是白手起家，兩家族對員工與社會責任，很一致，因而增加雙方合作的信任度。

談及按摩椅布局，羅光廷認為，健身器材與按摩椅必須共存，否則就沒有足夠的規模經濟，可支持進駐百貨通路的每月營收，喬山有按摩椅才可進入百貨通路販售。看準按摩椅與健身器材的消費客層重疊性高，因此喬山在亞洲的通路都採取健身器材與按摩椅連賣模式並存。

健身器材與按摩椅須共存

羅光廷透露，喬山剛代理日本製的Panasonic及Fujiiryoki按摩椅時，囿於喬山賣健身器材的品牌形象，剛開始要按摩椅時業績並不理想，公司決定大打廣告，包括邀請導演吳念真、歌手張惠妹、江蕙等人代言產品，成功打開知名度，也讓大家都知道喬山有販賣高階按摩椅。

喬山在2011年也成為Osim之外，第一個以健身器材與按摩椅同時進入百貨公司設櫃的廠商。目前喬山在百貨通路營收，按摩椅占比約7成，健身器材占3成。