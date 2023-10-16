台灣五金展鏈結國際 18日隆重登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由開國公司盛大舉辦台灣五金展（THS）、台灣金屬材料暨精密加工設備展（iMT Taiwan）與台灣工業暨職業安全展（T-Safe）將於10月18至20日假南港展覽館二館登場，展示10國、逾300家參展商卓越技術與產品，展出面積達10,000平方米，以「連結國際，強化供應鏈」為主軸，凸顯出台灣位居亞洲及全球生產、供應及貿易核心重要地位。

開國公司董事長戴開國（Gerd Keim）強調，做為重視買主採購經驗的主辦單位，其目標是為展示台灣卓越製造能力及生產符合國際標準的產品，透過展會將展現出台灣如何走在產業尖端，成為國際買家尋求尖端產品，拓銷全球市場的理想伙伴。

現場將展示五金、金屬加工技術設備和職業工業安全產品，符合市場上最新穎與潮流代工服務與品牌產品，包括電動工具和配件、鎖、扣件、建築材料、水電五金、園藝、戶外設備、汽車修繕、安全防護與金屬加工材料設備等。

今年有德國、日本、印尼、馬來西亞、義大利、土耳其、法國、越南、韓國等國VIP代表團和媒體代表，買主預登相當成功，逾67國專業買主將來台參觀，顯示出該展會吸引對全球產業，以及促進國際商貿媒合能力。

參觀者可報名參加與歐洲DIY零售商協會、全球居家修繕協會、日本DIY協會、印尼金屬加工暨機械工業公會、印尼鑄造公會、印尼鑄造工業協會、馬來西亞五金機械建材聯合總商會、金屬工業研究發展中心等共同舉辦20餘場研討會和技術交流活動。

歡迎業界菁英前往參觀五金、金屬技術和職業安全產業的盛會！除廣泛技術、全球行業驅勢新知交流外，也提供商業媒合服務，帶給您體驗創新、國際合作和全球影響力的專業展會。