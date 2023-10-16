華廣CGM 在台上市報捷

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華廣近年營運

取得進軍國際市場門票，搶攻未來百億美元商機。

華廣（4737）15日宣布，自主開發的連續性血糖儀CGM獲衛福部核准製售，取得進入國際CGM市場門票，未來將與亞培（Abbott）、德康（Dexcom）、美敦力（Medtronic）等國際大廠競爭，搶攻全球市場。

華廣的CGM是國內首家取得上市許可的產品，董事長黃椿木說，目前除持續自建連續性血糖儀的自動化生產設備，提高成本優勢外，國際大廠的授權洽談也會全面啟動。

黃椿木表示，連續性血糖儀與傳統式的扎針測試血糖不同，無須忍受刺針之痛；扎針測血糖一天頂多數次，連續性血糖儀只要將小貼片貼在身上，不痛不癢又不怕浸水，一連十幾天每天24小時皆能觀測自己的血糖，更能準確判續葡萄糖變化趨勢及醫療診治。

CGM連續血糖監測儀全球僅有五家廠商取得美國FDA認證，其中亞培、德康、美敦力等三大廠合計市占率高達98％。華廣委請全球知名八家專利事務所歷經二年的分析比對，全數獲得無專利侵權的FTO（Freedom To Operate）分析報告，也讓華廣的CGM競爭力十足。

依據專業機構預估，2021年CGM市場規模約48.96億美元，預估到2028年可達166.98億美元，年複合成長率高達19.16％；此外，明年全球連續性血糖儀CGM的出廠產值將超過傳統式血糖儀BGM。黃椿木認為，傳統採血測式血糖儀BGM市場已年年衰退，預估三年內，CGM市場將超越BGM。華廣的連續性血糖儀比起國際大廠毫不遜色，準確度、快速顯示、手機連線及智能管理等等，將有不錯的競爭利基。