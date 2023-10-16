2023財訊金融獎 元大金獲3大獎

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元大金控集團以聯合國永續發展目標（SDGs）為藍圖，響應主管機關永續發展政策，積極實踐ESG，榮獲2023財訊金融獎殊榮，元大金控獲頒「永續金融獎」優質獎，元大證券蟬聯「最佳券商客戶推薦獎」優質獎，元大投信更是連5年獲得「最佳基金公司獎」金質獎。

面對氣候變遷風險，元大金控主動參與氣候相關倡議與活動，攜手供應商與客戶落實低碳轉型，從自身營運到金融業最關鍵的投融資部位，皆訂定減排策略及路徑，宣示於2050年達成淨零排放，已連續5年位居碳揭露專案（CDP）「領導等級」，獲得供應鏈議合評比A級肯定；繼去年通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）目標審查後，今年完成簽署淨零排放承諾。

元大證券秉持「以誠為本、以心待客」理念，提供投資人創新與高品質的金融商品，以專業且有溫度的服務獲得消費者的認同。在數位創新上，持續精進「投資先生」電子交易平台功能，無論是台股、美股、基金商品到海外債券，客戶都能在「投資先生」電子交易平台「一站式」完成；在財富管理業務上，更是以客戶為出發點，深獲業界及投資人肯定，是消費者值得信賴且推薦的券商品牌。

元大投信身為台灣公募基金龍頭、亞洲資產管理業的領頭羊，在ESG、經營績效、風險管理、投研團隊、商品創新、客戶服務等面向表現出色，多檔基金產品深具指標意義，像是「元大台灣高股息優質龍頭基金」開創台股主動基金存股領息時代、「元大全球優質龍頭平衡基金」引導市場以股債平衡方式布局全球、「元大日本龍頭企業基金」積極參與日本經濟翻揚契機，三檔基金規模合計已接近千億，持續帶動資金朝優質、龍頭標的前進。