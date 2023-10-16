外資回補 中石化、裕隆等16檔三強股扮多頭先鋒

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美國9月通膨率略超預期，台股重返季線後震盪拉回，惟專家分析，外資第三季調節下重手大賣逾3,700億元後，本季有望展開回補，短線操作可鎖定外資10月來轉買、9月營收年月雙增、KD指標正向之「三強股」，中石化（1314）、裕隆（2201）、一詮（2486）等16檔蓄勢待發，搶搭外資年底反手拉抬順風車。

外資近來買盤明顯回溫，雖13日小幅回吐60.85億元，然10月來外資仍由賣轉買、單月累計買超9.89億元，法人指出，外資第三季手刀砍出台股超過3,700億元，研判第四季持續大舉調節機率不大，現階段可篩選外資逆勢回補股，卡位第四季多頭先鋒。

篩選外資第三季站賣後本月反手回補逾千張，且9月營收年月雙增、KD正向但未過熱之個股，共有中石化、裕隆、一詮、遠東新、金居、十銓、耿鼎、台亞、玉晶光、欣陸、虹堡、美律、映泰、宏達電、華新、旺矽等16檔，外資期間累計買超1,313～2.88萬張。

外資第三季瘋狂提款3,738.78億元，台積電淪最大受災戶，期間遭狂賣1,139億元，較去年同期高出近1倍，華南投顧董事長儲祥生表示，台積電美國設廠進度遞延、3奈米大量投產也恐稀釋毛利率，19日法說會未必會釋出利多消息，但先前外資超賣成為優勢，未來外資一旦回心轉意，就會是熱錢進駐首選，整體權值電子股均有望成為買盤重心。

中石化、裕隆13日受到外資極力追捧，大舉買超2.55萬張、1.76萬張，分別高居外資單日買超冠亞軍，助攻其股價逆勢上揚4.69％及1.31％。中石化受惠公司調整銷售策略、積極擴大市占，PA等尼龍體系產品出貨量也明顯增長，推動9月營收以28.44億元寫下16個月來新高。

裕隆則坐擁「雙利多」，公司預估旗下品牌車納智捷首款國產電動車n7先前2.5萬張預購單，將有30％轉為實質訂單，規畫明年1月中開始交車，而新店裕隆城9月也正式開幕，激勵其股價13日最高衝破9字頭，將戰6月初前高壓力區。

展望本周，群益投顧指出，特斯拉財報以及鴻海科技日、台積電法說會均是市場關注焦點；鴻海科技日市場將聚焦電動車、輝達（NVIDIA）概念股，台積電法說會則以矽光子、先進封裝為主要亮點，相關題材股將成短線選股方向。