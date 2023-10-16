零投資手續費率 元大加權ETN上市

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元大加權ETN小檔案

元大證券發行的最新ETN「元大加權N」（020039）16日掛牌上市，此ETN連結大盤加權股價報酬指數，與ETF一樣可以直接在市場上買進、賣出，提供想買進指數的投資人低成本與價格友善的被動投資工具。

為推廣ETN商品，元大證券特別推出商品新掛牌期間的兩項專屬活動，包括第一、買就送星巴克那堤蛋糕組，元大客戶在16日～18日三天期間內，於元大通路下單，成功買進一張元大加權N，就送星巴克那堤蛋糕組，每日限量100份，送完為止，活動期間內同一身分證字號不重複中獎。詳細活動辦法可參見元大ETN官網。

第二、元大客戶在10月16日～27日期間內，於元大通路下單，成功買進一張元大加權N，就可參加抽獎；每買滿10張可再增加一次抽獎機會，買越多抽獎機會也越多，最高抽獎機會上限為十次。

元大加權ETN連結加權股價「報酬」指數，也就是含息的加權指數。加權股價報酬指數的績效包含指數成分股配發的現金股利，今年1至9月底累積上漲已達20％，且上漲幅度已高於大盤加權指數達4％。

除了享受加權指數上漲的報酬外，元大加權ETN投資人還可以額外享有成分股配發現金股利帶來的收益。此外，指數計算已包含股利再投資的收益，不費吹灰之力就可達成複利投資的效果。

元大加權N發行價格為5元，買進一張只需約5,000元，就可以投資連結指數成分股超過900檔股票的ETN，上市股票脈動一手掌握。而且元大加權ETN的投資手續費率為0％，沒有內扣費用，符合被動投資策略追求的低持有成本，投資績效不打折。