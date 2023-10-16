創新科技主題ETF 今募集

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣加權指數 vs 臺灣創新科技50指數第一季及第四季表現

野村投信首檔ETF產品「野村臺灣創新科技50」ETF（00935）於16日展開募集。這檔囊括11（+N）的創新科技主題的台股ETF，強調不錯失任一主題成長機會，由於野村投信在主動式台股基金深耕已久，其股東野村資產管理又是日本ETF市場規模與交易量均高居第一的基金公司，日本經驗結合在地優勢，市場討論度極高。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台灣的ETF市場或許不缺少主題型的產品，但大多數的ETF只集中在一至二個主題，投資廣度受限，當市場在各主題之間輪動時，單一主題型ETF容易錯失機會。00935所追蹤的「臺灣創新科技50指數」，採用FactSet RBICS Level 6創新科技次產業，歸納為11項創新科技主題，不錯過任一主題的成長機會。

據2015年以來，每年度創新科技主題表現最佳的前三名經常是輪動情況，半導體、AI／機器人、電動車、大數據、金融科技、資訊安全等主題在不同年度互相爭輝，今年以來，先前未曾位居前三名的元宇宙異軍突起，表現僅次於半導體。若投資固守於單一或少數主題，往往會錯失新科技應用帶來的大行情。

截至8月31日，00935選出的前10大成分股包括台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、緯創、智邦、欣興、聯詠與瑞昱。除了聯電是全球第三大晶圓代工廠，其餘九家企業在其所屬產業皆為全球第一大。

根據過去經驗，台股在第四季與第一季平均表現相當出色。張繼文指出，統計2016年以來台股表現，擁有電子旺季加持的第四季和財測利多行情的第一季表現最為出色，平均漲幅分別達1.86％及4.86％。

而00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」，平均漲幅更是高達2.82％及8.07％，展現多頭爆發力的特色，整體而言第四季為進場台股的最佳時機。

另外，從第三季開始台灣就正式進入消費性電子備貨的旺季，例如迎接新年的民生消費需求，及年底歐美感恩節、聖誕節帶動的電子消費需求等，加上隔年的財測利多行情，眾多因素都讓第四季台股易漲難跌，因此，現在正是加碼布局的好時機。