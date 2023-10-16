見樹亦要見林 留意產業規格演變方向

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市場分析：台股短線在16,000點以上，接受各種數據的洗禮，包括美國總經、上市櫃9月營收，還有即將公布的第三季財報。在新台幣貶值的助益下，許多科技公司的第三季財報毛利率應當不錯，還有台積電的產能利用率將慢慢漸入佳境，這兩點是支撐股市目前水準的重要理由。

有個非常重要的產業發展，就是美國雲端服務商（CSP業者）加速發展以ASIC（特殊應用IC）取代GPU（繪圖晶片）的趨勢，已然成形。CNBC報導，輝達（NVIDIA）向某一雲端設備出租業者包大量設備，準備推出自有的雲端服務。

NVIDIA在此前已經有DGX Cloud，與Oracle OCI、GCP、Azure等公雲業者合作，專門提供超級電腦運算託管服務，讓企業用戶不需購買整套超級電腦系統，就能在雲端上使用其提供的運算能力，使用雲端DGX運算資源來進行生成式AI模型或應用開發。至於訂閱收費機制，未來將依每執行個體來計算，每月收費36,999美元起。

依據供應鏈訪查，由於NVIDIA H100 GPU市售價格昂貴，且訂單交貨期間長，不確定性較高，如果推出更多一般性雲端服務，形同跟CSP客戶進行直接競爭，因此，各大CSP業者如Google、Amazon、Microsoft、Meta正在加強開發自有ASIC晶片，以取代對NVIDIA GPU晶片的過度依賴。

根據Yole Intelligence預估，全球整體處理器市場規模將在2028年達到2,413億美元，2022～2028年的複合成長率（CAGR）為7.9％，其中AI ASIC市場規模在2028年達到110億美元，2022～2028年CAGR高達39.4％，成長速度僅次於DPU。另據麥肯錫預測，ASIC在資料中心的推論、訓練滲透率2025年將達40％、50％，重要性與日俱增。

ASIC伺服器與一般關注的AI伺服器，最明顯的差異就是降規，ASIC伺服器把降成本當做是首要目的，省製造成本，也要省用電成本，模型縮小化的新聞不絕於耳，CSP已經發現，若是一味增加大模型參數以提高算力，設備投資和用電成本高昂，而且商業上如何回收都未必確定，媒體報導微軟研究用小型核能模組自行發電，即為一例。

在此發展之下，市場對原來AI伺服器數量、單價、毛利率的預估，都需要重新評估，而相對最直接受惠的必然是有人力和技術投入ASIC設計的廠商，各家公司詳細的狀況需個別評估。上周AI伺服器股普遍弱勢，市場認為是某些國內外高股息ETF換股所致，但背後ASIC伺服器普及將導致降規的擔憂，也是值得關注；甚至包括散熱模組，ASIC伺服器可能用一般氣冷解決方案即可，不用3DVC，更不用液冷，單價的差異甚鉅，值得深入了解。

投資策略：

近期股市震盪，主要來自美國財政部發債、及聯準會縮表，所帶動的美國利率提升等資金緊縮效應，整理後再趨堅的可能性不低。樂觀言之，9月為美國財政部發債高峰，接下來殖利率壓力稍降，10月開始，美股和台股中能受惠明年產業趨勢的個股，都有持穩的機會。