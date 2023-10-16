洋基 明年業績動能穩健

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洋基工程（6691）今年前三季合併營收為122.93億元，再創歷年同期新高紀錄，且較去年同期大幅成長21.87％，主要受惠半導體、PCB及電子零組件產業等需求提升，高科技大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，以今年第三季底未認列合約收入金額達146.6億元來看，今、明兩年整體營運可望維持穩健的成長動能。

洋基表示，前三季合併營收再創歷年同期新高，主要在於半導體、PCB及電子零組件產業等高科技大廠，加速推升製程技術及建廠計畫，大型無塵室機電空調工程需求明顯成長，帶動工程業績持續攀升。

洋基今年前三季認列工程的終端產業應用比重，仍以半導體產業超過5成以上為最高，其次為PCB及電子零組件產業各占21.11％與11.25％。

洋基進一步表示，受到中美科技角力的影響，國內PCB及電子零組件大廠積極前往東南亞設廠，洋基為就近服務下游電子產業客戶，積極透過泰國子公司與當地廠商洽談策略聯盟合作，預估2024年起配合下游PCB客戶建廠進度，於東南亞地區進行無塵室機電空調工程的施工，明年中可望開始認列營收、獲利，為公司整體營運與多角化經營再添成長動能。

洋基補充，隨著AI技術與應用推升高速運算及高頻傳輸晶片需求，對晶片設計與製造的精細度、整合能力要求水漲船高，進一步帶動高科技廠商積極建置高精密恆溫恆濕的大型無塵室，以確保製程中不受到微塵、靜電等外界污染影響，使得高科技無塵室機電空調工程成為營運發展的主要成長動能之一。