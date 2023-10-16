AI熱潮興起 耕興旺到明年Q1

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通訊射頻檢測廠耕興（6146）9月合併營收為4.04億元、月增1.99％，雖較去年同期減少10.21％，但卻是暌違五個月再次站上4億元大關；今年消費性產品特別是手機市況冷淡，但跟隨AI熱潮興起，業績仍有加溫態勢，法人預期，第四季營運旺季來臨，業績成長動能可望延續至明年首季，

耕興第三季營收11.95億元、季增0.4％，復甦趨勢明確，9月營收也重新站回4億元關卡。特別是AI伺服器需求增加，對連網速度考驗提升，檢驗的規格、量能同步大增，耕興作為行業龍頭，可望大啖相關檢測商機。

耕興前九月營收36.77億元，較去年同期減少3.98％。耕興於行動通訊連網及無線網通檢測具備豐富經驗，並持續以先進設備拉開與同業之差距，創造在高階網通產品檢測技術之壁壘。

耕興競爭優勢主要來自5G NR實驗室具備各項測試能力，包含強制性測試、符合性測試、效能測試；電信業者會要求耕興實網測試，目前耕興於5G與網通測試產能全球最大，也是5G與網通晶片製造商之指定實驗室。

耕興指出，例如產品需在測試距離十米的超大型電波暗室中，執行大電流電磁波干擾測試，耕興目前也積極規劃擴增第二間暗室，以因應大電流產品檢測需求。

法人分析，9月訂單開始挹注，預計產能供不應求，因此廠房擴建需求殷切，隨第四季旺季來臨，動能可望延續至明年第一季。法人認為，耕興訂單來源不限於手機測試，包括固定無線進階終端設備（CPE）、穿戴裝置等，皆為未來成長動能。