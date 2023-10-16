旺季效應 虎門:Q4營運更勝Q3

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受惠於半導體、高頻無線通訊、散熱等熱門應用需求強勁，提供電腦工程模擬分析的虎門科技（6791）營收也呈現逐季走高的態勢。今年9月、第三季及前三季的營收均創同期新高。展望第四季營運走向，因應旺季效應，可望也會優於第三季。

虎門科技9月營收0.55億元，創下今年新高，年增7.93％。第三季營收為1.57億元、季增14.9％、年增10.2％。累計1～9月營收4.25億元、年增13.19％。9月、第三季、累計前三季營收均創同期新高。

虎門下半年營運為傳統旺季，第四季可望延續今年營收逐季走高趨勢，第四季營收成長可期。

虎門表示，由於半導體、高頻無線通訊、散熱等熱門應用需求強勁，結構、熱傳、流場和高低頻電磁等工程分析需求增溫，加上新引進的聲學量測整合解決方案與虎門自行開發AI程式的營收貢獻，虎門9月營收創下今年新高，也是連續七個月創歷年同期新高。

虎門表示，5G、AI、電動車產業趨勢明確，帶動半導體、高頻無線通訊、散熱、電源管理等相關應用的新技術，對CAE（電腦輔助工程）需求持續擴增，公司看好後續市場成長。

虎門長期協助客戶投入電腦工程模擬分析（CAE），去年開始提供CAE搭配伺服器、工作站，並引進聲學、振動，以及光學量測儀器，整合模擬技術。加上自動化SI系統整合等軟硬體整合解決方案，今年開始對業績產生貢獻，預期未來軟硬體整合解決方案的營收貢獻將持續提高。

另一方面，虎門自行開發AI程式搭配CAE軟體，取代部分人工作業，也在今年逐步打開市場。近期公司再增加HIL整合方案，預期效益將在明年顯現。近年新增的各項解決方案，已逐步打開市場，將創造未來營運成長空間。