化合物半導體廠 有備而來

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台灣矽半導體產業執世界牛耳，而業者近期也大舉投入次世代化合物半導體的研發，台北國際光電週展覽即將展開，環球晶（6488）、穩懋（3105）等公司有備而來。

台北國際光電週將於10月25日至27日在台北市南港展覽一館舉行，主辦單位光電科技工業協進會（PIDA）指出，在本屆的台北光電週系列活動中，台灣領導的化合物半導體大廠將連袂登場，展出新興的次世代化合物半導體研發成果。

值得一提的是，化合物半導體區將展示最新8吋碳化矽（SiC）的晶圓，更有世界級的日本企業DISCO展示切磨拋技術，以及國科會團隊展出次世代化合物半導體產品，是產官學研合作的成果。

化合物半導體展區參展廠商，包括環球晶、穩懋半導體、耀穎光電、台灣應用晶體、易達通科技、鏵德科技、中鋼碳素化學、南方科技、工研院材化所、陽明交大國際半導體產業學院、清大電機資訊學院、成大智慧半導體及永續製造學院、勤益科技大學等。

其中，環球晶化合物半導體材料－氮化鎵與碳化矽，擁有寬能隙特性，應用上可以展現相當高的崩潰電壓與抗高溫特性，適於應用最新的高功率元件，為下一世代的關鍵半導體新材料。

穩懋是砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）的專業晶圓代工服務公司，擁有完整技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司（RFIC Design Houses）外，並致力吸引與全球整合元件製造（IDM）大廠合作。

易達通科技則是一家集研發與生產一體化的高科技半導體企業，提供高品質且具有自主智慧財產權的氮化鎵（GaN）與砷化鎵（GaAs）射頻晶片和功率元件。產品適用於5G、Wi-Fi、衛星無線通信射頻設備、電動車與工業電源轉換設備。

易達通科技具有世界領先水準的第三代半導體核心生產能力，涵蓋GaN磊晶優化生產、模擬設計、元件製程、射頻系統與模組等的設計、製造到封裝測試。