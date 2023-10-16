光電檢測 躍生醫新亮點

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生醫光電（檢測）在生物醫學領域中，扮演日益重要的角色。在今年的光電週中，特別規劃光電檢測專區，匯集了光譜儀、光學影像檢測、紅外熱像等技術感測，成為展覽亮點。

主辦單位光電科技工業協進會（PIDA）指出，在此次光電週的生醫光電（檢測、治療、影像、遠距照護）的主題專區，邀集台灣生技產業促進協會（生醫所）、亞太生醫器材協會及國家生技醫療產業策進會共襄盛舉。

參展的廠商包括台灣超微光學、閎康科技、南方科技、益弘儀器、里華科技、視芯、國立成功大學核心設施中心、雲陽科技、廣柏實業等。

為迎接檢測更精準、檢測工具更為輕量化的趨勢，光電科技工業協進會以參展商台灣超微光學為例，該公司為台灣唯一光譜儀研發製造商，主要從事微型光譜儀的開發，以及光譜技術應用。

該公司擁有優秀的光學設計、微機電技術、機械工程、電子電機及軟體設計人才，藉由光譜核心技術，整合不同領域專業知識，提供給客戶完整的服務。

南方科技以5D顯微術與數位光學兩大核心技術為基礎，將嶄新的光學觀念與技術導入先進材料分析、生醫影像、顯微3D光學檢測與數位光學應用四大應用領域。

雲陽科技開發多款光譜儀，應用於多光譜成像技術的塑膠分選系統、雷射位移感測器、測距雷達、多光譜相機、霧度計；輝度計、OLIS CPL偏光、旋光、螢光光譜儀，以及VCSEL量測系統等，頗受好評。