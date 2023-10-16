鋼廠拓藍海 軍工、航太撐業績

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傳統鋼廠今年因鋼市景氣降至冰點，業績多半呈現衰退，不過涉足軍工、航太領域的產品，反而訂單無虞，包括中鋼（2002）、榮剛（5009）、豐達科（3004）等業者均在軍工或航太領域有發揮，成為穩定的利基點。

中鋼近年積極切入軍工領域，尋找新利基點，我國首艘自製潛艦「海鯤號」，艦體就是採用中鋼研發的新一代超強韌軍用船板鋼。此外，中鋼配合陸軍雲豹甲車自主開發案，透過自行研發獨特的合金設計，發展出全球首創的空冷硬化技術，產出具備超高強度的鋼板，其強度超過台北101大樓建造所用鋼板的3倍以上，抗彈能力更超越美軍同級的產品。

中鋼也開發出厚度僅0.2mm的極薄型電磁鋼片，專用於新世代無人機所搭配的動力馬達，加上中鋼自主開發獨有的自黏塗膜與鐵芯黏結應用技術，不僅大幅提升了無人機馬達的高扭力與低能耗特性，成功突破過往無人機的乘載力與續航力瓶頸。

分析師認為，中鋼目前股價雖低檔徘徊，但公司體質仍佳，投資軍工這個方向也正確，且股價淨值比低、EPS及毛利率連續二季成長，未來仍值得期待。

榮剛則是國內特殊鋼的翹楚，在航太、軍工都有涉獵，且訂單源源不絕。榮剛表示，全球疫後旅遊人數大增，航空公司飛機需求大，榮剛的特殊鋼運用在飛機引擎零件、致動器、起落架等，目前手握80億元的航太訂單，每個月出貨約10億元。

此外榮剛的特殊鋼也在軍工領域發揮出色，如槍管、砲管等，近期爆發戰爭的以色列，其攔截飛彈彈體就是榮剛提供的特殊鋼材，在軍工產業廣泛應用，獲得多家軍工業者認證，且已長期穩定供貨，訂單持續穩定。

豐達科主營項目為航太與高階工業用扣件，在今年台灣扣件業一片不景氣中，豐達科前三季營收還繳出年增46.12％的成績，該公司也是亞太地區唯一被認證合格的航太發動機扣件製造公司，獲得國內外知名大廠納入供應鏈，訂單已排到明年。

分析師也指出，豐達科EPS、營業利益率連續四季同比成長，在疫後飛機需求量仍大的狀況下，營運大有可為。