食品股Q3營收香 Q4旺季續旺

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食品類股前三季營收

受惠中元、中秋預購帶動，食品股包括統一（1216）、大成（1210）、卜蜂（1215）、味全（1201）、南僑（1702）等第三季、前三季營收均創高，樂觀第四季年底前出貨旺季續旺。

統一9月在統一超（2912）與統一中控等挹注下，合併營收達533.66億元、年增16.48％，居單月史上第三高；第三季營收、前三季4,338.51億元均創同期新高。統一食品本業亦呈現雙位數成長，除中元泡麵飲料油米等大宗採購大檔，帶動營收向前，統一更接續推出泡麵、茶飲等新品，有望挹注第四季新動能，旺季續旺。

大成、卜蜂今年第三季、前三季營收表現亮眼均居高點；其中大成前三季合併營收831.53億元、年增0.46％創新高，大成斥資10億打造科技洗選蛋廠啟用，每小時可處理38萬顆蛋新產能，且發表台灣第一顆生食蛋，有望為第四季添新動能。

卜蜂新切肉廠估明年下半年啟用，第三季營收受惠中元採購挹注創高，前三季營收達219.50億元、年增3.29％，亦創同期新高，接續第四季年底農曆年傳統出貨旺季，且加工食品料理新品持續推出，營收有望續旺。

南僑在兩岸餐飲衝高峰帶動下，9月營收達20.47億元、年增17.63％，創單月新高，累計前九月營收達168.11億元、年增12.34％，創同期新高。南僑分析，餐飲好帶動油脂、半成品麵糰等出貨暢旺，且零售通路鮮食亦帶動半成品銷售，第四季天氣轉涼更有助半成品銷售持續暢旺。