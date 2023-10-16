圓祥 眼藥授權案報喜

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浩鼎（4174）小金雞圓祥生技（6945）新藥開發案報喜，總經理何正宏表示，授權信達（蘇州）治療溼性老年黃斑部病變新藥IBI302，三期臨床試驗首位受試者完成收案，未來若順利上市將享有里程碑金和銷售分潤。

圓祥聚焦開發特異性抗體新藥，何正宏表示，圓祥目前有三個針對不同標靶及適應症開發的次世代癌症免疫療法雙特異性抗體新藥。相較第一代的癌症單抗和雙抗藥物，次世代雙抗透過腫瘤微環境內癌細胞表面的特殊抗原來活化T細胞，大幅提升藥物的療效及安全性。

目前在台灣開發的新藥中，AP203已進行一期臨床的安全性試驗收案，預計二期臨床將鎖定非小細胞肺癌，頭頸癌和食道癌等對於免疫檢查點PD-L1高表達的癌症。AP402則是針對HER2陽性的癌種；AP601的適應症則包含非小細胞肺癌、大腸癌、卵巢癌、膠質母細胞瘤及前列腺癌等，將分別於明年下半年及2025年初送件申請進行人體臨床試驗。

至於IBI302的全球獨家開發權利，和B1962／AP505中國大陸市場的專屬權利，則已授權信達和天士力醫藥集團。目前IBI302已進入三期臨床，主要治療老年黃斑部病變，這是一種黃斑區視網膜的雙眼中心視力進行性減退的疾病。

根據Grand View Research,Inc研究，到2030年全球與年齡相關的黃斑變性市場預計將達到179.9億美元。