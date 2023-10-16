元大復華高息ETF 搶手

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三大高股息ETF 配息穩定度比較

元大台灣高股息ETF（0056）10月季配除息在即，掀起存股族加碼潮，合計近一周獲約38億元淨申購，與復華台灣科技優息ETF（00929）買氣不相上下。

法人分析，0056全年合計配發2.2元創歷史新高，除反映配息能力長期成長，若以目前水準估算，可每年2.2元穩配兩年無虞，為三大高股息ETF最為穩定。

投資人長抱高股息ETF最關心配息穩定度，群益台灣精選高息ETF最早在8月喊出未來四季每季配息不低於0.54元。法人指出，其實每一檔高股息ETF的穩定配息能力，都可以依淨值組成進行估算，如0056目前不含資本利得的可分配收益為5.96元，如果未來每年都配2.2元，至少穩配二到三年都不用擔心。

而國泰永續高股息ETF目前該金額為0.82元，其他是可能受成份股漲跌影響的資本利得，配息能力就較易受到市場震盪影響，至於00929則是成立時間尚短，該金額也只有0.91元。

法人指出，0056選股邏輯是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，成份股自台灣50指數與台灣中型100指數中挑選，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成份股。

觀察目前0056成份股中，高達76％成份股的EPS成長率將高於過去五年平均。預期成份股於2024年EPS將平均較過去五年成長20％，成份股獲利成長帶動下可期待股息與資本利得雙雙得利。

統計0056追蹤之台灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4％至90.3％。本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點，呈現復甦趨勢，台灣8月景氣對策訊號燈為藍燈，並且連續十個月為藍燈，提供較佳的進場機會，具過往統計景氣燈號為藍燈進場0056後，長抱一年續績效有望逾23％。

專家強調，高股息ETF如雨後春筍推出，投資人在選擇投資標的時，除了配息、填息能力外，也要評估選股邏輯，如選股邏輯主要以中小型股為主的高股息ETF，短期內ETF規模暴漲，恐過度拉抬成份股股價。

同時，高股息ETF的配息能力可從淨值組成推估，如果成份股的殖利率偏低，會影響不含資本利得的可分配收益金額累積，建議投資人適時檢視，進而挑選到配息能力長期成長累積的ETF。