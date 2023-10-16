17檔小而美 買盤氣盛

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17檔Q3營收季增上櫃股

台股13日開低走低，AI主流族群「黑色星期五」落難，暫時吹熄台股反攻多頭火種，然中小型股表現相對活躍，櫃買指數僅小幅回檔0.18％、逆勢抗跌。

法人指出，隨第三季財報陸續揭露，台股將回歸基本面，威剛（3260）、世界（5347）、創惟（6104）等多檔第三季營收季增上櫃股「小兵立大功」，吸引法人搶進，表現強過大盤。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，削弱近日來美國聯準會（Fed）多位官員表示可能不需要再升息帶來的樂觀情緒，美債殖利率、美元指數揚升，拖累台股13日走勢，加權指數開低小跌43.34點，仍守穩季線不破。

不過，櫃買指數走勢較為強悍、僅小跌0.18％，其中上櫃電子通路類股上漲1.92％，化工、觀光餐旅、半導體、電器電纜、營建等類股均逆勢收紅。

法人指出，現階段可觀察到，資金自前波主流的AI指標股中撤出後，逐漸流入其他族群，預期盤面將維持健康輪動格局，研判台股本周期指結算前仍有機會再度攻高，績優股將有望展開「有基之彈」。

篩選第三季營收呈現季增、法人上周搶進布局逾千張，且單周股價表現優於大盤之強勢上櫃股，共有威剛、世界、創惟、群聯、光洋科、松瑞藥、萬潤、台半、旺矽、高技、禾昌、僑威、昇佳電子、伍豐、精星、凡甲、友輝等17檔。

中信投顧指出，台股目前所處位階同時面臨季線下滑及「萬七」震盪M頭頸線雙重反壓，且若就先前半年線下小雙腳築底區間16,200～16,500點推算，技術性滿足點約落在16,800點而言，台股短線出現技術性拉回整理可能性仍不小，故操作上建議勿過度追價，選股則應首重景氣落底產業，並搭配技術指標未過熱之標的為主。

而集邦研究顯示，第四季起DRAM及NAND Flash均價將開始全面上漲，記憶體模組大廠威剛9月營收33.42億元，重返年、月雙增軌道，一舉刷新22個月來新高。公司看好兩大記憶體現貨價10、11月將「有感翻揚」，且第四季合約價也將上漲10％～15％，投信10月來「天天買」、累計敲進6,287張。