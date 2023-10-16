已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

繼美國公布9月PPI（生產物價指數）超乎預期後，12日公布9月CPI（消費者物價指數）也超預期增長，強化了市場對聯準會將維持高利率更久的預期，引發美元、美債殖利率跳漲，衝擊美股四大指數止步連漲。

台股加權指數13日開低，最終在台積電（2330）翻紅下，帶動大盤跌勢收斂；13日台指期則下跌78點或0.46％、收16,770點。

加權指數13日盤中一度下跌近百點，所幸盤面上半導體族群權值股如台積電、聯發科展現撐盤力道，聯袂帶動IC設計族群的聯詠、瑞昱、群聯表現強勁，矽光子概念股、車用概念股等族群也表現亮眼，指數尾盤跌幅收斂，不過仍失守16,800關卡，終場下跌43.34點、收16,782.57點。

永豐期貨指出，整體來看市場聚焦本周台積電法說會、特斯拉財報等，市場信心轉趨謹慎下，大盤逢高遇壓震盪難免，短線上台股連二日站穩季線，後續仍需觀察量能是否維持。

台指期價差方面，台指期轉為逆價差12.57點，電子期轉為逆價差0.99點，金融期轉為逆價差0.6點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,627口至3,898口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少409口至468口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,809口至5,870口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.07降至0.93，VIX指數上漲0.53至14.63，整體選擇權籌碼面偏空。