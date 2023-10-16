美元指數 收復106大關

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美國公債殖利率近期持續飆高，美國聯準會官員開始發表鴿派的談話，幾位官員表示，近期美債殖利率高升，導致金融環境緊縮，升息的必要性有可能下降；此番談話影響美元近期表現，10月初出現回檔走勢。

受到12日美經濟數據發布的刺激下，美元又轉強。當天公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為3.7％，略高於預期的3.6％，核心CPI年增率為4.1％，表現符合預期，數據使得市場預期美國升息機率可能提高、維持高利率環境的時間將延長，故帶動了美元指數當日大漲0.8％，收復先前跌幅站回106。

美債殖利率也上漲，10、30年期的美國公債拍賣慘淡，標售的得標利率創2007年新高。而美國聯準會公布9月的會議紀錄中指出，大多數決策者也認為再升息一次「可能是合適的」，但也有一些官員表明「沒有必要進一步升息」，呼應先前幾位官員的談話。從芝商所（CME）FedWatch數據，截至10月13日盤中，11月升息的機率僅為9.8％，12月升息的機率為30.4％。整體來看，美國聯準會官員的看法開始分歧，留意近期是否會對市場帶來較大幅度的震盪。

綜合以上觀點，美元目前維持在高檔整理的機率較高，後續仍需要持續觀察通膨變化和終點利率的預期來定奪方向。雖然美元指數呈現震盪，但從貨幣對的角度仍可找尋交易機會，歐元區升息見頂，加上歐洲經濟不佳使得歐元弱勢，英鎊雖然還有升息空間，但英國經濟也不佳，建議可以逢高偏空歐元兌美元及英鎊兌美元。美元兌日圓接近150建議先觀望為主。（群益期貨提供，黃彥宏整理）