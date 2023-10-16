大立光、玉晶光績優 權證發燙

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儘管目前大環境仍受通膨及終端需求不振拖累，然市場對蘋果新機銷售仍抱持樂觀態度，具業績成長蘋概股吸引資金進駐，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）9月營收雙繳佳績，玉晶光營收刷新歷史新高，大立光12日法說會釋追單利多，看好10～11月拉貨動能可望逐月增加。

光學龍頭股大立光9月營收55.72億元，月增22.6％、年增9.2％，為2019年11月以來最佳，連兩個月呈現年月雙增，顯示業績正逐步回溫。雖第三季毛利率再下滑至42.56％，創42季來新低，但公司看好在新機持續拉貨帶動下，10月及11月拉貨動能可望甩開第三季陰霾、逐月轉強，激勵股價13日開低走高，長紅K收復所有均線。

另外，大立光法說會本次也一改先前一貫的悲觀看法，表示近期高階手機需求轉佳、客戶已追加訂單，而隨iPhone 15 Pro Max熱賣，手機廠對搭載潛望式鏡頭等高階鏡頭的意願轉為積極，有助重啟智慧機鏡頭升級趨勢；至於第四季毛利率，則有望隨舊款產品價格再跌空間有限、新品良率及稼動率回溫激勵下，出現回升空間並帶動獲利成長。

玉晶光9月營收34.63億元，月增7.03％、年增26.72％，累計第三季營收88.46億元，季增2.32倍、年增23.27％，雙雙改寫歷史新高紀錄，在強勁營收支撐下，法人看好第三季每股稅後純益（EPS）將有望突破15元。

法人指出，玉晶光為華為系列新機廣角鏡頭供應商，隨華為Mate 60系列新機上市後掀起搶購潮，美系、陸系手機客戶拉貨需求均優於預期，玉晶光下半年營運動能可期，全年營收亦有望改寫歷年新高。