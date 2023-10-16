聯發科、矽統 迎旺季補貨潮

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每年的第四季為消費旺季，創造一波年底由消費帶動的拉貨潮，其中電子消費產品，法人預期歷經前段時間庫存調整期後，水位來到相對低檔，聯發科（2454）、矽統（2363）等IC設計業有望迎接旺季補貨潮，挹注營收。

聯發科第三季合併營收達1,100億元，季增12.1％，超過財測高標1,089億元；業者指出，手機市場緩步復甦，品牌廠商積極備貨，景氣有望走出谷底。

聯發科旗艦產品天璣9300即將於本季面世，據公司預告，將賦予設備生成式AI的能力，市場估計搭載該晶片手機，年底前會上市，看好激勵換機需求，將帶起營收動能；聯發科股價13日逆勢上漲3.31％，收842元，三大法人買超4,024張，連九日加碼。

矽統9月營收5,373萬元，站上九年多高點，前三季營收1.52億元，激勵股價再度轉強，13日量能持續放大至32萬張，成交量位居台股首位，股價盤中下挫後尾盤拉回，收47.7元漲6.12％，外資買超1.54萬張，連三日加碼，上周股價連收三天日紅K。

矽統股價從今年中17元左右，一路上揚，主要為8月初時公告董事長職務由聯電董事長洪嘉聰出任，市場看好可望發展新營運模式，推動業績成長，另看好矽統傳出承接聯電的矽智財訂單利多，有望挹注營收成長動能。