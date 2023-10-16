不畏市場波動，前十強半年漲逾22％ 境外基金犀利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

境外基金近六個月表現

近期全球市場受聯準會言論、美債殖利率走勢影響，出現較大波動，但法人觀察，因明確趨勢支撐，儘管面臨市場亂流或雜音干擾，及最新以巴衝突，但根據理柏統計，境外基金過去半年約7成繳出正報酬，前十強更有22％以上表現，全球景氣落底、逐步回溫之際，布局具長線趨勢利基基金，相對從容應對波動多變的市場。

安聯投信表示，據過去經驗，以巴衝突對全球經濟成長及商品之外市場影響相對有限，進入低資金成本後的再平衡階段，市場有望仍將目光持續聚焦在利率與經濟成長走向，因接下來的經濟前景變化，料仍將取決美國聯準會將利率維持在較高水準一段時間，政策所帶來的滯後效應。

從生成式AI和ChatGPT技術快速發展中，預見企業對AI基礎設施長期需求有望保持強勁，特別是複雜AI模型訓練要求更高運算能力，AI應用也將帶動邊緣計算需求，預期隨著軟體技術改善與升級勢將驅動更多成長潛力。

野村投信投資長周文森指出，美通膨雖降溫，但仍高於聯準會設定2％水準，且受結構性因素影響，通膨降溫速度緩慢，聯準會態度較市場原先預期強硬，不僅年底前仍可能升息1碼，點陣圖亦顯示明年降息幅度縮小。

若將眼光放遠，明年經濟有望溫和成長，通膨持續降溫將帶動聯準會利率政策轉向，長期而言股債市皆有不錯投資機會。第四季建議趁市場回檔時逢低布局，股市看好基本面良好標的，例如具結構性成長趨勢的科技股，經濟成長較佳新興市場，例如新興亞洲市場印度與東南亞等。

施羅德投信建議，投資組合現階段增加多元性以分散及降低風險，短線增持能源等避險資產。中長線具長線成長利基全球趨勢股票，廣納多元資產全球平衡型基金，及以投資等級債券為主，同時精選掌握非投資等級債券高息投資機會的全球多元債券等。