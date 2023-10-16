今開募 中信成長高股息ETF 息利雙全

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首檔台股純高股息、月配ETF的中信成長高股息ETF（00934），16日起至18日募集。中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，第四季初始以巴衝突就為市場增添變數，近期台股區間震盪，尤其漲多的AI概念股回檔較深，但第四季眾多利多行情支撐外，也看好台股長期成長動能，兼具高成長及高股息的中信成長高股息ETF（00934），正是投資人逢低布局台股的好標的。

張圭慧指出，台股第四季迎來四大利多，一是景氣回升訊號湧現，隨著電子新品備貨旺季效應、產業鏈庫存去化告一段落，景氣燈號可望變燈；二是AI動能強勁，由於AI商機持續挹注台灣出口動能，以7月出口統計，資通與視聽商品出口值 90.7億美元，不僅單月新高、年增率54.1％，更創13年來最大增幅。

三是半導體庫存去化進尾聲，台灣庫存循環指數自谷底回升，且未跌破去年8月的低點，代表半導體去庫存已近尾聲，有望下半年回溫；四是明年1月總統大選行情啟動搭配業績作夢行情，眾多因素都對盤勢有正面挹注的效果，也正是投資人低接台股ETF的絕佳時機。

根據統計，近十年台股季度走勢，擁電子銷貨高峰的第四季和業績作夢行情的第一季上漲機率較高，平均漲幅達3.88％與3.61％，平均勝率更高達8成以上。張圭慧認為，總結以上眾多因素，都對盤勢有正面挹注的效果，第四季正是投資人低接台股ETF的絕佳時機。

中國信託投信說明，現正募集的中信成長高股息ETF（00934）追蹤「台灣優選成長高股息指數」，每年隨除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季聚焦股息累積，9月淡季著重續航高成長，為股息與成長精確轉換的高股息ETF，讓投資人於淡季也可享有資本利得，大大提升存股累息的感受度。

張圭慧建議，買高股息ETF幾乎已是國民運動，但除息有淡旺季，挑選成分股以成長及股息並重的高股息ETF，不僅能提升投資績效，更能在充滿不確定性的市場中，為投資人提供一個穩固資金避風港。

中國信託投信強調，中信成長高股息ETF（00934）一舉囊括財務體質優、股息穩定性高、股息率高的台灣上市上櫃優質企業，加上採用月配息機制，投資人月月享有配息入袋機會、資金運用更靈活。