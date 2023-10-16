總統大選前 台股正報酬機率高

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總統大選明年1月13日舉行，統計2000年以來台股大選前表現，愈接近大選日正報酬機率越高，其中以選前四個月平均報酬最佳。

法人指出，雙十假期間，以巴爆發衝突，但聯準會又放鴿，台股雖有消費旺季加持，但波動仍將難免，建議逢低布局不追高，透過持有高比重科技股，且有高填息篩選的ETF分散布局，達到進可攻、退可守。

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，人工智慧AI熱潮帶動相關供應鏈，與蘋果新機熱銷等動能，讓近期台灣出口表現優於預期，半導體庫存去化接近尾聲，有望開啟新一波上升循環。

市場資金仍屬寬鬆，加上內需及就業市場強勁，股價有支撐，但占獲利比重高的半導體仍在調整庫存，讓目前台股的本益比位於相對較高的位置。產業仍相對看好AI產業，另外MLCC與記憶體相關產業因基期較低，也可能有反彈的機會值得留意。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇認為，國際貨幣基金（IMF）公布最新一期世界經濟展望，台灣實質GDP成長率從4月預估2.1％下調至0.8％，且國慶連假期間以巴爆發50年來最大衝突，國際局勢不確定性高，為台股走勢再添變數。

近期盤勢震盪操作不易，投資上要運用「大局觀」，找到較明確的趨勢，操作上才會比較輕鬆。從過往數據來看，台股長期成長向上，過去20年第四季上漲機率高達75％，所以現階段台股投資可回歸市值型ETF標配主流，近期台股短線拉回更是適合買進市值型ETF的時機。

中信成長高股息經理人張圭慧強調，儘管AI概念股近期因漲多，面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能。台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，樂觀看待台廠未來的業績表現，建議靜待籌碼沉澱後分批承接。