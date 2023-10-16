升息近尾聲 非投資級債吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球非投資級債券基金表現

近期市場消息紛雜，聯準會（Fed）仍有升息可能，且明年降息次數調降、經濟數據有好有壞，信用債市表現波動頻頻。投信法人認為，升息靠向尾聲方向不變，利率風險已較先前明顯降低，加上企業財務體質強健，違約狀況仍在可控範圍，非投資級債又具有高息優勢，仍可望吸引資金目光，表現仍值得留意。

群益優先順位非投資級債券基金經理人徐建華表示，市場預期實現軟著陸與憂慮出現經濟衰退間搖擺不定，金融市場直到年底前恐難脫離大幅震檔的走勢。非投資級債基本面穩健與再融資壓力減輕，預期未來兩年違約率將稍微上升，但整體仍徘徊在長期平均水平附近，無須過於擔憂，加上非投資級債還具有高息特性，仍可望吸引資金配置。

其中優先順位非投等債不僅息收方面較一般非投等債更佳，存續期間亦較短，意味其利率敏感度也較低，在利率水準仍不排除在有上升可能性下，更具有抵抗波動的能力，且發債產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求，產業看好能源業、基礎行業、保險和交通所發行相關標的表現。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，統計近20年來，Fed共三次升降息循環，近三次暫停升息與開始降息一年後，投資等級債與非投資等級債的投資報酬各有勝負，無論是公債、投資等級債、非投資級公司債、新興市場債券，都有值得觀察的標的，藉由分散布局不同券種才能兼顧風險與收益機會，以面對未來可能出現的市場波動。因此，採取靈活入息策略的債券，能掌握多元輪動行情。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民分析，近期美債受避險資金湧入，壓低債券殖利率，這次升息循環中，美債殖利率曾有三波觸及4％關卡，初期對美國非投資級債影響較大，隨升息邁入尾聲，衝擊將逐漸降低。貨幣政策趨於穩定，債券投資出現撥雲見日趨勢，歷史經驗顯示，過去五次聯準會末次升息後一年，美國非投資等級債有平均12％的雙位數成長，對照當前環境正提供友善的投資機會。