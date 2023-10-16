配置提前結算機制 機動到期債券基金 鎖利有一套

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高利率時代如何透過較低風險投資工具掌握債券「送分題」，資產管理業者建議，可留意以A級債為主軸的機動到期債券基金，藉由高信評債券降低違約風險，輔以「提前結算機制」鎖利出場見好就收，提高投資效率。

投信業者分析，目前布局海外債管道包括債券ETF、直投債及債券基金。今年熱度高、以長天期債為主軸的債券ETF，主要以資本利得為主，但須自行判斷進出場時機；直接投資海外債除了門檻較高，也須自行監控債信風險，至於先前發行的目標到期債券基金多以持有到期、收息為主，且因聚焦新興市場或非投資等級債，價格波動度相對較高。

為讓投資人能掌握此波美債殖利率新高布局甜蜜點，有基金公司推出「升級鎖利版」機動到期債券基金，藉由「提前結算機制」，基金淨值達標將主動獲利了結，避免後續利率政策不確定因素干擾，錯失送分題收益良機。

復華投信表示，10月23日開募的復華A級債券傘型基金，旗下共有三檔機動到期債券子基金，皆搭配提前結算機制。進一步舉例，當復華2年半至5年期機動到期A級債券美元基金成立次日起屆滿2年6個月後、基金淨值達11元（相當於基金累積報酬率10％）；復華3年至8年期機動到期A級債券美元／新台幣基金成立次日起屆滿3年後、基金淨值達11.5元（相當於基金累積報酬率15％），基金就會啟動提前結算機制出場。

復華A級債券傘型基金經理人汪誠一指出，基金聚焦信評A級債券及成熟市場債，以一籃子債券組合分散投資風險，掌握鎖定的債息及後續降息機會帶來資本利得；此外，透過基金投資海外個別債的債息及資本利得都併入基金淨值中，個人申贖基金之所得免稅；個人投資海外個別債之所得，須計入最低稅負制申報。