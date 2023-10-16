蘋果新機買氣旺 供應鏈吃補 台股ETF沾光

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儘管蘋果新機傳出「火龍果」評價，但觀察買氣仍然火熱。投信統計自2007年以來，台灣電腦及周邊設備指數在蘋果發表會後走勢，發現不僅短中長期表現均為正報酬，其中六個月後的表現超過9成、報酬率也將近8％；若以加權指數來看，同期也有超過8成的漲幅，且今年還有大選議題，對台股後市展望佳，投信建議透過ETF布局台股，掌握成長趨勢。

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，iPhone15系列亮點之一就是將充電孔設計改為Type-C，讓使用者不必再攜帶額外的充電線，其中iPhone 15 Pro系列處理器採用全新A17 Pro晶片，為業界首類3奈米技術，也是民眾瘋搶的原因之一。買氣熱烈造成部分熱門機型的出貨時間延到10月，預期半導體及相關供應鏈如充電設備、顯示器等廠商接單量有望進一步提升，營收成長可期。

就過去經驗觀察，統計自2011年以來，台灣電腦及周邊設備類股指數在蘋果發表會後表現，無論三個月、六個月或一年均為正報酬。徐慧芸指出，第四季為消費旺季，每年的換機潮已經成為許多民眾的習慣，推升過去科技類股的表現。而今年又加上AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑，資金需要找尋歸宿下，評價面偏低與基本面觸底的智慧型手機、PC、消費性電子等相關供應鏈恰巧吸引資金進駐，後市值得期待。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧認為，NVIDIA、AMD、OpenAI先後訪台，台灣成全球AI發展關鍵，在AI題材、消費性IC設計與帶動下，晶圓代工產能利用率逐季回升，成熟製程止跌、先進製程上升至70％以上，台灣半導體產業類股漲幅可期。

台新投信量化投資部主管黃鈺民強調，台股ETF基金如果採月配息，可望降低被收取二代健保機率，因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取，相較於年配或季配，月配將可望減少被收取機會。