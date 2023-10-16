美國經濟展韌性 美債魅力足

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國經濟表現意外展現韌性，強化市場對景氣的信心，美元保持相對偏強走勢，提升美債的投資吸引力，今年升息進入末期，投資人可趁勢將債券相關基金納入核心資產配置中，追求資產總報酬邁向長期漲升的契機。

美國經濟表現相對展現韌性，市場預期聯準會將保持限制性的利率水準，明年開始緩步降息，此時美國公債近5％的債券殖利率具有投資吸引力，美國公債以外的債種亦有更高的收益機會。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金研究團隊指出，在不同景氣階段中都會有相對較適合的債券資產類別，在資產投資理財中若懂得靈活運用不同債券，配置表現最佳的債券，更能讓投資發揮最大效益。現階段全球景氣放緩宜採防禦型配置，以較穩健且殖利率升高的國債、投資等級債為主再搭配新興市場債增益，掌握景氣循環與債市輪動契機，較有機會創造增益最佳成效。

施羅德建議，與其時時猜測何時降息、大幅以長天期債券增加利率風險，不如採取廣納收益來源、彈性存續期操作的多元債券策略，可更輕鬆地面對可能更長更久的高利環境。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊認為，今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，而且通膨增長率亦逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的債券，例如，科技非投資等級債券將有相對投資價值。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧強調，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。

新光投信固定收益部協理李淑蓉表示，全球債券市場再度出現罕見投資甜蜜時刻，建議開始「布優殖」（建立好債部位）及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕強調，為對抗通膨高漲，美國自去年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息週期，隨著聯準會貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。