美REITs迎多頭 進場甜蜜點到

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Fed前三次停止升息後美國REITs大幅上漲

市場預期Fed今年再升息一次後即暫停升息，根據歷史經驗，2000年以來三次Fed停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15％。投信法人表示，美國REITs第二季財報轉佳，展望上修比例變高達71％，隨升息進入尾聲，美國REITs將迎接第四季多頭行情，現在正是布局甜蜜點。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，資料中心受惠AI應用再添動能，數據中心貸款人和投資者的需求仍然強勁，行業的併購活動創紀錄，數據中心市場繼續吸引著各種貸款機構，包括人壽公司、銀行、私募基金。

第二季全球主要資料中心增加1020（MW）用量，創史上第二高，美十大資料中心第二季租賃量創紀錄新高達到767MW，季增幅接近100％，整體空置率持續下降至歷史低點。

李文孝指出，預計今明年雲端業者資本支出將提高160億美金，高速運算資料中心成長達13％，優於年初預估的7％；住宅租金也穩健向上，包括休斯頓漲4.4％、芝加哥漲3.8％、波士頓漲3.3％、紐約市漲3.2％和聖地亞哥漲3.1％，目前美住宅REITs本益比評價處於海嘯後低點的1.5倍標準差，適合長期投資；商辦也出現復甦，全美商辦第二季使用率墊高，REITs租賃季增26％至8.1m平方呎，大型面積出租案例增加。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵認為，今年來雖然聯準會升息抗通膨，導致美國房貸利率飆升，使房地產市場今年來也遭受升息衝擊，不過目前已到升息循環末端，且整體來看，住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少，房市熱度仍存在。

後市來看，李鈺涵強調，REIT資產獲利來源有一大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借倉庫、商場購物中心等都屬於租金範疇，且5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，且可取代性低，收取租金更加穩定，獲利具成長性，表現仍值得關注，建議透過美國地產ETF布局，一舉掌握美國地產投資機會。